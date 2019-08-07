СМИ: Samsung представит в Нью-Йорке смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10Plus

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Новые модели смартфонов Galaxy Note10 и Galaxy Note 10Plus будут иметь экраны в 6,3 и 6,8 дюйма соответственно и новый стилус S Pen, который может работать как пульт. О некоторых подробностях новых смартфонов южнокорейской корпорации Samsung, презентация которых начнется в среду в 16:00 (23:00 мск) в нью-йоркском Barclays Center, сообщил интернет-портал The Verge , которому заранее стали известны некоторые технические подробности новинок.

Наиболее интересной особенностью новых моделей он назвал то, что стилус S Pen "будет способен на несколько новых трюков". Помимо того, что он может работать как пульт, стилус, по информации портала, "становится наиболее близким аналогом волшебной палочки": он позволяет осуществлять управление камерой и запускать различные приложения. Кроме того, у новых смартфонов появилась возможность сверхбыстрой подзарядки в течение нескольких минут, функция Audio Zoom и камера с улучшенной светочувствительностью. При этом портал отметил, что, вероятно, "в ходе презентации будет несколько сюрпризов", касающихся параметров этих смартфонов.

Цена Galaxy Note10, как ожидается, составит $949, а Galaxy Note 10Plus - $1099.

Ранее корпорация Samsung объявляла, что в сентябре планирует выпустить на рынок свой новейший складывающийся смартфон Galaxy Fold.