{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Samsung представит в Нью-Йорке смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10Plus

Наиболее интересной особенностью новых моделей эксперты называют то, что стилус S Pen "будет способен на несколько новых трюков"
Описание
© Drew Angerer/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Новые модели смартфонов Galaxy Note10 и Galaxy Note 10Plus будут иметь экраны в 6,3 и 6,8 дюйма соответственно и новый стилус S Pen, который может работать как пульт. О некоторых подробностях новых смартфонов южнокорейской корпорации Samsung, презентация которых начнется в среду в 16:00 (23:00 мск) в нью-йоркском Barclays Center, сообщил интернет-портал The Verge, которому заранее стали известны некоторые технические подробности новинок.

На эту тему
Каким будет Samsung Galaxy Note 10? Захотят ли пользователи поменять свой старый телефон?

Наиболее интересной особенностью новых моделей он назвал то, что стилус S Pen "будет способен на несколько новых трюков". Помимо того, что он может работать как пульт, стилус, по информации портала, "становится наиболее близким аналогом волшебной палочки": он позволяет осуществлять управление камерой и запускать различные приложения. Кроме того, у новых смартфонов появилась возможность сверхбыстрой подзарядки в течение нескольких минут, функция Audio Zoom и камера с улучшенной светочувствительностью. При этом портал отметил, что, вероятно, "в ходе презентации будет несколько сюрпризов", касающихся параметров этих смартфонов.

Цена Galaxy Note10, как ожидается, составит $949, а Galaxy Note 10Plus - $1099.

Ранее корпорация Samsung объявляла, что в сентябре планирует выпустить на рынок свой новейший складывающийся смартфон Galaxy Fold.

Санкции в отношении России
Moody's: санкции США заставят РФ быстрее переориентироваться на внутренние заимствования
Широкое толкование санкций Вашингтона может воспрепятствовать американским инвесторам в покупках суверенных еврооблигаций РФ даже на вторичном рынке, отмечается в докладе агентства
Читать полностью