СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Крыма определились с единым подрядчиком по ремонту дорог в регионе, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов на выездном совещании по проблемным вопросам Кировского района.

Пятого августа 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов на выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и начать работы.

Среди отстающих регионов, в частности, называется Республика Крым, где зафиксирован самый низкий (5,41%) уровень заключения контрактов на выполнение работ в рамках нацпроекта, а также нулевой процент выполнения объемов работ по укладке верхних слоев дорожного покрытия.

"Мы определились с единым подрядчиком, <…> готовится доклад президенту. Компания "Центродорстрой" будет единым исполнителем по всем работам. Это для всех снимет головную боль, не надо будет торговать, выяснять. Деньги довели - в момент доведения подрядчик сразу выходит на работу", - сообщил Аксенов.

По его словам, контракт с компанией планируется заключить на период с 1 января 2020 года до 2024 года.

По данным Минтранса Крыма, протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в республике составляет 6129 км. При этом нормативным требованиям не соответствуют около 4800 км региональных и межмуниципальных дорог.