Moody's: санкции США заставят РФ быстрее переориентироваться на внутренние заимствования

ТАСС, 7 августа. Новые санкции США ускорят переориентацию России на внутренние источники финансирования и на сокращение внешнего долга. Об этом говорится в докладе Moody's.

Согласно ожиданиям российского правительства, в 2021 году планируется снижение доли внешнего долга в общем объеме государственных заимствований до 22,3% с 26,1% в 2018 году. По факту, уже в 2018 году эта доля снизилась до 24,3%, говорится в материале агентства.

Кроме того в Moody's считают, что широкое толкование санкций США может воспрепятствовать американским инвесторам в покупках суверенных еврооблигаций РФ даже на вторичном рынке, несмотря на то, что на сегодняшний день запрет распространяется только на рынок первичного размещения. Это приведет к временным колебаниям на российских финансовых рынках и к ослаблению рубля в том числе, полагают в агентстве.

Также, учитывая широкий круг инвесторов США, затронутых последними ограничениями, включающих дилеров ценных бумаг и клиринговые центры, России предстоит дальнейшее сокращение номинированных в долларах выпусков облигаций. На конец 2018 года долги Российской Федерации, включая ЦБ, в долларах США перед нерезидентами составили $18,7 млрд, или 1,1% ВВП, существенно снизившись с показателя конца 2013 года в $30,8 млрд.

Тем не менее аналитики Moody's отмечают низкую зависимость России от финансирования экономики в долларах США, что дополнительно минимизирует риски ликвидности госдолга.

В целом в Moody's ожидают, что Россия будет демонстрировать устойчивость к будущим санкциям США, учитывая накопленные финансовые буферы, низкие потребности в заимствованиях и политический инструментарий, разработанный российскими властями. Тем не менее, сохраняющаяся угроза новых ограничений останется характерной чертой российского кредитного профиля и будет продолжать оказывать давление на экономику, а также на ее долгосрочный потенциал роста и инвестиционные перспективы, полагают эксперты агентства.

Про санкции

2 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом Скрипалей, помимо прочего запрещающего американским финансовым организациям с 26 августа участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций и предоставлять правительству РФ нерублевые займы.

Также США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд. Второй пакет санкций вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее одного года.