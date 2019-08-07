Греция, Кипр, Израиль и США договорились об интенсивном сотрудничестве в энергетике

АФИНЫ, 7 августа. /ТАСС/. Представители Греции, Кипра, Израиля и США договорились в среду на конференции по энергетике в Афинах об интенсивном сотрудничестве в поставках энергоносителей и реализации плана строительства газопровода из Восточного Средиземноморья (EastMed pipeline), а также поддержали право Кипра на исключительную экономическую зону (ИЭП). Об этом министры сообщили журналистам после окончания форума.

В первой министерской конференции по энергетике принимали участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Хадзидакис назвал конференцию чрезвычайно успешной. "Мы договорились о том, что у нас будет постоянное и структурированное сотрудничество между тремя [средиземноморскими] странами, и решили создать постоянный технический комитет, который регулярно будет информировать министров. Мы договорились о расширении сотрудничества в области энергетики, которое одновременно будет охватывать вопросы кибербезопасности, безопасности инфраструктуры и охраны окружающей среды", - сказал он. Хадзидакис приветствовал тот факт, что участники конференции в своем совместном заявлении "полностью поддержали позиции и политику Греции и Кипра по энергетическим вопросам в связи с реализацией прав Кипра в исключительной экономической зоне". По словам греческого министра, "данная встреча не была направлена против какой-либо страны, а оказывала поддержку международному праву и договорам, направленным на стабильность и сотрудничество в регионе".

Министр энергетики Израиля заявил, что его страна "поддерживает право Кипра эксплуатировать свои источники энергии". Штайниц сообщил, что экспорт газа из Израиля в Египет начнется через несколько недель, и этот факт, по его словам, указывает на то, что энергоносители могут создать как напряженность, что сейчас происходит в случае с Кипром, так и основу для расширения сотрудничества.

"Мы будем продолжать работать с соседними странами для обеспечения стабильности и процветания в Средиземноморье", - подчеркнул Лаккотрипис, добавив, что обнаружение углеводородов "сближает большинство стран региона".

В свою очередь, помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон подчеркнул, что "энергетика может стать мостом к политической стабильности и экономическому росту". Он назвал важной роль Греции как энергетического моста для Европейского союза в связи с участием Афин в таких инфраструктурных проектах, как Трансадриатический газопровод (TAP), соединительный газопровод между Грецией и Болгарией (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB) и станция сжиженного природного газа в местечке Реветуса, которые, по словам Фэннона, "способствуют энергетической безопасности и диверсификации поставок энергоносителей".

Восточносредиземноморский газопровод

Что касается газопровода EastMed, который планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Европу через Грецию, то участники конференции заявили о решении "ускорить процесс и развивать сотрудничество с Италией, чтобы продвинуть данный проект как можно скорее". По словам Лаккотриписа, "у трех стран и США имеется общее желание создать коридор для поставок природного газа в Восточном Средиземноморье, поскольку этот регион с обнаруженными месторождениями углеводородов и теми, что, вероятно, будут найдены в будущем, превращается в альтернативный источник снабжения Евросоюза природным газом".

Деятельность Турции у берегов Кипра

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение Афродита, запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в нее два буровых судна, которые приступили к бурению на шельфе Кипра. Корабли ВМС Турции охраняют скважины и буровые суда в круглосуточном режиме.

В заявлении Совета ЕС, распространенном 15 июля в Брюсселе по итогам заседания глав МИД 28 стран сообщества, говорилось, что Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в ИЭЗ Кипра. Совет ЕС решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте и пока не проводить Совет ассоциации, а также дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией.