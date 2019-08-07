Аксенов намерен попросить Путина выделить 40 млрд рублей на газификацию всего Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратится к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изыскать возможность для полной газификации всех населенных пунктов региона. На эти цели необходимо 40 млрд рублей, сообщил он в среду на выездном совещании по проблемным вопросам Кировского района полуострова.

"Мы [власти Крыма] поднимаем вопрос в правительстве РФ, общаемся для того, чтобы выделить средства на газификацию. Чтобы на 100 процентов республика была газифицирована, необходимо 40 млрд рублей. Этот вопрос я буду поднимать, обращаться к главе государства", - сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что согласно госпрограмме "Газификация населенных пунктов Республики Крым", до конца 2022 года в регионе планируется построить 149 км магистральных газопроводов, три новых газораспределительных станции (плюс реконструкция 15 существующих), а также 572,2 тыс. км межпоселковых газопроводов, три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Как сообщалось ранее, на финансирование этой программы предполагается направить порядка 20,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 4,3 млрд рублей, из регионального - 4,2 млрд рублей, свыше 12 млрд рублей - средства внебюджетных источников (из которых 8,4 млрд рублей - это средства ГУП "Черноморнефтегаз" на развитие газотранспортной системы).

По данным Министерства экономического развития региона, сейчас Крым газифицирован на 73,4%. В 2013 году, когда республика находилась в составе Украины, уровень газификации составлял 67%.