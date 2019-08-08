Цена проданного на аукционе в Литве судна "Иван Лопатин" составила €5,051 млн

ТАСС, 8 августа. Сухогруз Мурманского морского пароходства (ММП) "Иван Лопатин" продали на аукционе в Литве из-за долгов по цене почти вдвое выше стартовой стоимости - за более чем €5 млн, следует из данных аукциона на литовской электронной площадке, где проводились торги.

"Максимальная ставка - €5 млн 51 тыс.", - говорится в результатах аукциона. Начальная цена сухогруза была €2,4 млн. Новый собственник судна в материалах аукциона не называется.

Сухогруз "Иван Лопатин" заложен в 2009 году, строительство судна завершено в 2010 году. Ранее сообщалось, что он больше года простоял в литовском порту Клайпеда, а 5 августа был продан из-за долгов судовладельца. В Российском профессиональном союзе моряков сообщали, что ММП с 1 мая 2019 года не платит заработную плату морякам судна "Иван Лопатин", сумма долга перед шестью членами экипажа по контрактам составляет 580 тыс. рублей. Моряки с проданного судна, по данным профсоюза, находится в Литве, они вернутся в Россию, как только новый экипаж прибудет на борт.

В зарубежных портах у ММП стоят еще пять судов, часть арестованы, часть ждут ремонта, еще одно в начале года было продано за долги с аукциона в Великобритании. Такая ситуация продолжается более года. Ранее судовладелец объяснял ситуацию с судами коммерческими спорами с контрагентами, возникшими из-за тяжелого финансового положения компании в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынке морских перевозок.