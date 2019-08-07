Минкомсвязь: cуществующие меры поддержки российского софта при госзакупках достаточны

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ считает нецелесообразным отказываться от существующих мер поддержки российского программного обеспечения (ПО) при госзакупках в пользу ценовых преференций или правила "третий лишний", предложенных Минпромторгом. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе Минкомсвязи.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы Минкомсвязи Константина Носкова в адрес министра промышленности РФ Дениса Мантурова сообщила, что министерство связи и массовых коммуникаций выступило против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок затрагивала ПО. С соответствующей инициативой ранее выступил Минпромторг, предложив вместо прямого запрета на иностранную продукцию, в том числе программного обеспечения, внедрить правило "третий лишний" (запрет на закупку иностранного продукта при наличии конкуренции двух отечественных производителей) или ценовые преференции для российской продукции в размере 15%.

"Мы считаем, что существующие механизмы поддержки отечественных производителей ПО полностью отвечают интересам отрасли и государства и доказали свою эффективность. Отказываться от них нецелесообразно", - пояснили позицию Минкомсвязи в пресс-службе ведомства, подтвердив отправку письма на имя главы Минпромторга.

В Минкомсвязи, отмечал "Коммерсантъ", аргументируют свою позицию тем, что сегодня госорганы закупают программное обеспечение из специального реестра российского софта, при этом начиная с 2016 года в случае закупки иностранного ПО госорганы обязаны обосновывать это отсутствием аналогов в реестре. Так, в министерстве приводят статистику, согласно которой в период 2016-2018 годы доля российского софта при госзакупках выросла с 25% до 65%.