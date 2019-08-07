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Президент Алжира назначил нового генерального директора информационного агентства АПС

Им стал Фахреддин Бельди

РАБАТ 7 августа. /ТАСС/. Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех назначил в среду нового генерального директора правительственного информационного агентства Algeria Press Service (APS).

Как отмечается в коммюнике канцелярии главы государства, им стал Фахреддин Бельди, который до сегодняшнего дня занимал пост главного редактора APS.

Прежним гендиректором агентства с 2010 года был Абдельхамид Каша, чьи полномочия решением Бенсалеха прекращены. Причины смены руководителя APS не называются.

Агентство Альжери Пресс Сервис основано 1 декабря 1961 года. Штаб-квартира APS находится в городе Алжире.

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