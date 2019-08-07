Эксперты: молодежь увольняется с первой работы из-за низких зарплат

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Около половины представителей молодежи трудятся на первом месте работы не более года, причем в основном причиной увольнения для большинства становится низкая заработная плата. Об этом свидетельствуют данные исследования Института прикладных экономических исследований центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, распространенного в четверг.

"Около половины молодых людей трудятся на своем первом месте работы не более года, при этом 27,9% молодежи заняты на первой работе менее шести месяцев, и 24,1% юношей и девушек работают на первом месте трудоустройства от полугода до года. Основные причины, по которым молодые люди покидают свое первое место работы, - это низкая заработная плата и содержание работы, которое не устраивает молодежь", - говорится в материалах.

Четверть молодых людей трудятся на первой работе от года до двух лет, а около 12-15% остаются на первой работе от трех до пяти лет. Среди тех, кто работает на первой работе менее полугода, половина молодых людей (49,8%) младше 18 лет, и речь в данном случае идет о временной работе, возможно, совмещаемой с учебой, выяснили эксперты. Чаще всего молодые люди устраиваются на первую работу в возрасте 18-20 лет, при этом более трети (31,3%) не имели на тот момент ни высшего, ни среднего профессионального образования.

Эксперты также узнали, что чаще всего молодежь устраивается на первую работу по знакомству, но по мере увеличения возраста ищут работу с помощью объявлений о вакансиях, и тем чаще их приглашают на работу фирмы и предприятия.

В материалах указывается, что соответствующее исследование было проведено в трех субъектах РФ - это Ивановская, Свердловская и Новосибирская области. Выбор трех регионов, дифференцированных по социально-экономическим критериям, направлен на репрезентацию проблем и перспектив молодежной занятости в целом по стране, поясняют эксперты. В анкетировании участвовала городская молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Объем выборки по регионам исследования составляет 1829 респондентов, уточнили в РАНХиГС.