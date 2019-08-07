Эксперты: 63% россиян положительно относятся к страхованию

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Большинство россиян - 63% - относятся к страхованию в целом положительно, при этом 29% не доверяют ни одной страховой компании. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в июне 2019 года.

В исследовании отмечается, что доля положительно относящихся к страхованию граждан остается стабильной последние четыре года - в 2015 году так ответили 62% респондентов.

"Чаще других о положительном отношении к страхованию говорят люди молодого возраста, а также те, кто охарактеризовал свой уровень дохода как высокий", - говорится в сообщении НАФИ. 29% относятся к страхованию отрицательно (8% затруднились ответить), такая же доля - 29% заявили, что не доверяют ни одной страховой компании.

Каждый третий (32%) затруднился вспомнить название страховой компании, которой он доверяет. Среди тех компаний, которым респонденты доверяют, они называли "Росгосстрах" (18%), "Ингосстрах" (4%), "АльфаСтрахование" (4%), "РЕСО-Гарантия" (3%), Страховая группа "СОГАЗ" (2%), "ВТБ страхование" (2%), "Сбербанк страхование жизни" (2%), "Ренессанс страхование" (2%).

НАФИ также в ходе опроса изучило осведомленность россиян о возможности покупки страховых услуг онлайн - об этом знают 64% опрошенных, 36% не осведомлены о такой возможности. Каждый 10-й опрошенный (11%) уже воспользовался этой услугой. В основном это люди в возрасте от 25 до 34 лет (16%) и россияне с высоким уровнем дохода (17%).

"Особенностью рынка страхования является низкая динамика уровня цифровизации: так, с 2016-го по 2019 год доля россиян, имеющих опыт оформления страхового полиса онлайн, почти не менялась. Для сравнения, на рынке банковских услуг динамика цифровизации потребительского поведения имеет более выраженный характер. Например, за сходный период (2015-2019) доля россиян, предпочитающих безналичный способ оплаты, выросла втрое - с 16% до 46%", - говорит руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко.

Опрос проводился в июне 2019 года, в нем участвовали 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет из 150 населенных пунктов в 50 регионах РФ.