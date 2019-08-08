Власти Сахалина подтвердили планы субсидировать билеты "Аэрофлота" для жителей области

ТАСС, 8 августа. Правительство Сахалинской области разработает механизм субсидирования для жителей региона покупки билетов на рейсы компании "Аэрофлот", которая приняла решение вернуться к обслуживаю сахалинцев и курильчан, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Полеты в столицу России - важнейшее транспортное направление для сахалинцев и курильчан. Это 8-9 часов пути, и пассажиры должны иметь возможность путешествовать с комфортом и пользоваться лучшим сервисом. Сейчас правительство области планирует разработать механизм субсидирования этих авиаперевозок для сахалинцев и курильчан", - цитирует пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко.

Авиакомпания "Аэрофлот" 7 августа объявила об открытии собственного рейса в Южно-Сахалинск с 27 октября. В октябре прошлого года "Аэрофлот" передал выполнение рейсов на Дальний Восток своей дочерней авиакомпании "Россия". Билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, программа "плоских тарифов" (с ценой авиабилета, которая не зависит от даты покупки и сезона) на этот рейс распространяться не будет. "Аэрофлот" также сообщил, что областные власти намерены это компенсировать.

Сейчас полеты между Москвой и Южно-Сахалинском дважды в день выполняет авиакомпания "Россия" на самолете Boeing 777-300. В октябре прошлого года ТАСС сообщал, что выполнение основной части полетов по "плоским тарифам" на Дальний Восток перешло от "Аэрофлота" к его дочерней компании "Россия". Информация об этом вызвала общественный резонанс в Сахалинской области. В декабре прошлого года Лимаренко заявил, что намерен вернуть в регион "Аэрофлот".

1 августа на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава Сахалинской области сообщил о проблемах с перелетами на остров. В ответ Медведев пообещал "пару слов на эту тему руководству "Аэрофлота" сказать".

В этом году впервые в истории было запущено вертолетное сообщение на Курилах, которое соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. С 1 апреля возобновились полеты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. С 1 июня к регулярным полетам из областной столицы в Хабаровск и Владивосток добавились рейсы в еще три дальневосточных города: Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре. Таким образом, за первое полугодие 2019 года количество авиарейсов на Сахалине увеличилось в полтора раза и выполняется по 19 направлениям (ранее - по 13).