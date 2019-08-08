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Япония впервые после ужесточения контроля одобрила поставку полупроводников в Южную Корею

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул, что все легитимные поставки будут одобрены со стороны Токио

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Японии одобрило несколько поставок полупроводников и высокотехнологичных материалов южнокорейским компаниям - впервые с момента ужесточения контроля экспорта таких товаров в Южную Корею. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Это наглядно демонстрирует, что принятые нами меры по усилению контроля за экспортом не являются эмбарго. Все легитимные поставки будут нами одобрены", - подчеркнул он.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в свою очередь выразил надежду, что южнокорейская сторона с пониманием отнесется к сложившейся ситуации. "Мы хотим, чтобы южнокорейская сторона хорошо поняла, что усиление контроля с нашей стороны - это не ограничительные меры", - отметил он.

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