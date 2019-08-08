Обменный курс юаня опустился до 7,0039 за доллар

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) в четверг понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 43 базисных пункта, до 7,0039 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 21 апреля 2008 года.

Девальвация юаня к американской валюте длится уже шестой рабочий день подряд, впервые с 2008 года обменный курс пробил психологическую отметку в 7,0.

Как сказал главный экономист фонда "Цяньхайкайюань" Ян Дэлун, слова которого в среду приводит финансовый портал "Цзиньжунцзе", "инвесторы должны сохранять спокойствие и уверенность в общих тенденциях рынка". "Устойчивые основы экономики КНР - это источник поддержания стабильности курса юаня в долгосрочной перспективе", - добавил эксперт.

По словам Ян Дэлуна, "оснований для длительной девальвации юаня к доллару нет". "Общая устойчивость экономики сильна, финансовые риски в целом контролируются, платежный баланс стабилен, трансграничные потоки капитала в целом сбалансированы, а валютные резервы достаточны, - добавил экономист. - Все это обеспечит фундаментальную поддержку обменного курса китайской валюты".

В понедельник Народный банк Китай понизил курс жэньминьби на 229 базисных пунктов до отметки 6,9225 юаня за доллар, после чего Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. ЦБ КНР во вторник в своем заявлении сообщил, что решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам необоснованно и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%.