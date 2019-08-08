Хайнань будет совершенствовать систему подготовки кадров в области инноваций

ХАЙКОУ /Китай/, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Китая сформулировало положения, направленные на поддержку инновационных институтов, совершенствование механизмов отбора и подготовки талантливых кадров в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Данные предложения совместно подготовлены организационным отделом ЦК Коммунистической партии Китая, Госкомитетом по делам развития и реформ, Министерством образования КНР и рядом других центральных ведомств. Документ содержит меры по поддержке образовательных программ в области инноваций, отбора и подготовки кадров в целях продвижения политики реформ и открытости в регионе.

В правительстве КНР считают необходимым создать условия подготовки в течение ближайших 10-15 лет высококвалифицированных специалистов, которые внесут свой вклад в реализацию пилотного проекта построения экспериментальной зоны свободной торговли и открытого порта на Хайнане.

Последний год власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого будут зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.