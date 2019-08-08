Товарооборот между Россией и Китаем вырос в январе - июле на 4,7%

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем в первые семь месяцев 2019 года увеличился в годовом исчислении на 4,7%, до $61,13 млрд. Об этом в четверг сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период сократился на 0,8% и составил около $26,67 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 9,4%, до $34,46 млрд.

В июле объем торговли между двумя странами составил $9,26 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд.