На ВЭФ-2019 планируют организовать собственную телестудию

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики организует телестудию на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) для проведения интервью с участниками мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в министерстве в четверг.

"Впервые на выставке будет работать собственная телестудия "Дальний Восток live", где можно организовать интервью с участниками ВЭФ: инвесторами, представителями федеральных и региональных органов власти", - рассказали в министерстве.

Там добавили, что поскольку форум в этом году проходит в пятый - юбилейный - раз, Минвосток представит выставку, демонстрирующую итоги развития Дальнего Востока и результаты новой экономической политики в макрорегионе, а также планы и дальнейшее видение Дальнего Востока до 2035 года.

"Для регионов ДФО и наших партнеров мы традиционно организуем презентационную зону, для выступлений глав субъектов, отдельную зону для подписания соглашений. Мы учли пожелания регионов по итогам прошлого ВЭФ и сделали ее больше и удобнее. На выставке для посетителей будет представлено более десятка сервисов для инвесторов, а также зона презентации отраслей экономики дальневосточных регионов с оценкой их инвестиционного потенциала", - сообщил представитель министерства.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.