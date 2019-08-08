Российский производитель к концу года запустит в Китае производство сметаны и творога

ПЕКИН, 8 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Российский производитель молочных продуктов "Союзснаб" начнет к концу текущего года производить сметану и творог в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава представительства этой компании в КНР Бранислав Попович.

"Следующий шаг нашего развития в Китае - открытие собственного производства. Мы уже привезли российское оборудование, - рассказал он. - После октябрьских праздников [70-летие со дня образования КНР, будет отмечаться с 1 по 7 октября] наши инженеры прибудут туда, и мы приступим к установке оборудования, а до конца года запустим производство сметаны, творога и творожных сырков".

По словам главы представительства, молочный завод будет находиться в районе административного центра Шаньдун города Цзинань. Инвестиции в проект распределены поровну с местным партнером. Как пояснил Попович, его компания взаимодействует с Китаем более 10 лет, однако последние четыре-пять лет основной акцент делался на экспорте сырья местным пищевым заводам, которые при технологической поддержке коллег из РФ выпускали и продолжают производить некоторые традиционные продукты России, предназначенные для здешних потребителей. В последнее время российское предприятие решило приступить к самостоятельной реализации в КНР товаров с более высокой добавленной стоимостью.

"Китайский рынок очень большой, как и наши ожидания. В то же время рынок Китая очень требовательный, а качество продукции необходимо подстроить под китайского потребителя, - уточнил он. - Более того, молочная продукция с 2008 года в КНР очень строго контролируется, но мы уже получили все необходимые документы, все этапы прошли. Поэтому теперь для нас настал очень важный момент - скорректировать качество продукции для того, чтобы она здесь была хорошо принята".

Предприниматель считает, что китайский рынок самый перспективный из всех существующих. Как он объяснил, в Европе система покупателей и продавцов уже сформировалась, там существуют четкие понятия ассортимента, качества продукции, лидеров рынка, поэтому новому поставщику "очень сложно вписаться". "Молочная промышленность в Китае все еще развивается, причем очень активно. Они все еще в поисках тех продуктов, которые могут здесь пользоваться популярностью и присутствовать на рынке долгие годы", - уточнил представитель "Союзснаба".

Как рассказал Попович, благодаря приходу российских производителей, в последние годы в КНР появилась новая категория продуктов, которые прежде здесь не были известны, а для некоторых кисломолочных товаров в китайском языке даже не было терминов и обозначений. Речь идет о ряженке, творожных сырках, мацони. "Сейчас тот самый момент, когда нужно сделать все шаги: появиться здесь, заявить о себе и привезти какую-то новую продукцию", - отметил он.