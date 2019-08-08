Проектируемые в России экранопланы могут получить электродвигатели

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Новейшие российские экранопланы могут получить электрическую силовую установку. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева" Георгий Анцев.

"У нас есть ряд идей, как оснастить современные экранопланы электродвигателями для обеспечения экономичности и надежности машин. Электротяга является более экологичной и экономичной по сравнению с существующими двигателями", - сказал Анцев, добавив, что у предприятия уже есть "опыт подъема небольших экранопланов на электротяге".

По его словам, прорыв в области электродвижения авиационной техники наступит после разработки аккумуляторных батарей нового поколения и конденсаторов повышенной емкости. "В качестве альтернативного источника питания могут быть рассмотрены солнечные батареи", - добавил председатель совета директоров.

Одновременно с этим прорабатывается вопрос оснащения экранопланов комбинированной силовой установкой, сочетающей электрический и турбореактивный двигатели. "Мы также смотрим в сторону совсем инновационных подходов, например, криогенных технологий, но о каких-то результатах здесь говорить рано", - сообщил Анцев.

АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева" является лидирующим российским разработчиком экранопланов.