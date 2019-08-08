В России создается тяжелый аварийно-спасательный экраноплан

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана ведется в России. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева" Георгий Анцев.

"В настоящее время ведется разработка тяжелого экраноплана "Спасатель" массой порядка 500-700 тонн", - сообщил Анцев.

По его словам, новая машина будет особенно эффективна при тушении лесных пожаров, так как будет способна брать на борт порядка 200 тонн воды, в том числе проводить ее забор из водоемов. "Прицельный сброс почти 200 тонн воды позволит успешно ликвидировать почти любой очаг возгорания и ликвидировать распространение огня. По количеству сбрасываемой воды один рейс "Спасателя" равен пяти рейсам самолета типа Ил-76 или 17 рейсам самолета типа Бе-200", - отметил председатель совета директоров, добавив, что компания готова предложить данный проект МЧС.

"Этот экраноплан может базироваться на Байкале и крупных реках Сибири, где будет очень выгоден для борьбы с лесными пожарами", - сказал Анцев.

Экраноплан "Чайка-2"

По его словам, среди разработок предприятия есть и легкий экраноплан "Чайка-2" водоизмещением 54 тонн, который может эффективно применяться при тушении пожаров, в том числе лесных, и ликвидации последствий наводнений. "Экраноплан "Чайка-2" обладает высоким показателем амфибийности и не требует какой-либо специальной инфраструктуры для базирования. Он способен доставлять спасателей на берег, перевозить пострадавших из зон стихийных бедствий, принимать участие в тушении пожаров", - сообщил Анцев, подчеркнув, что благодаря хорошей мореходности и высокой скорости "Чайка-2" может спасать людей, попавших в кораблекрушение.

Председатель совета директоров добавил, что "Спасатель" и "Чайка-2" могут войти в состав двухкомпонентной аварийно-спасательной системы. "Эти машины способны принимать участие в ликвидации всех типов бедствий и катастроф", - пояснил он.

По словам Анцева, как "Чайка-2", так и "Спасатель" полностью состоят из отечественных компонентов и оснащаются российскими силовыми установками. "На "Чайке-2" будут стоять двигатели ТВ7-117СМ, а "Спасатель" получит перспективные турбореактивные двигатели типа ПД-14. Это позволит унифицировать экранопланы с другими гражданскими воздушными судами. Электроника, гидравлика и материалы этих машин также являются отечественными", - уточнил собеседник агентства.

АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева" является лидирующим российским разработчиком экранопланов.