Доходы интернет-отрасли Хайнаня выросли в первом полугодии на 28,8%

ХАЙКОУ /Китай/, 8 августа. /ТАСС/. Доходы интернет-компаний в провинции Хайнань на юге Китая в первой половине текущего года увеличились на 28,81%, до 31 млрд юаней (около $4,44 млрд). Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

Как указывает издание, столь значительный рост обусловлен политикой властей и льготными условиями, которые правительство региона предоставляет ведущим компаниям отрасли при открытии здесь своих подразделений. В частности, в 2018 году документы о сотрудничестве с правительством Хайнаня подписали три крупные компании: интернет-гигант Tencent, крупнейшая в мире площадка для интернет-торговли Alibaba и поисковик Baidu.

Кроме того, власти провинции возлагают большие надежды на инновационный индустриальный парк Fullsing Town Internet Innovation Park (китайское название - "Фусинчэн"), который был открыт в 2015 году в Хайкоу и специализируется в том числе на интернет-технологиях. В настоящее время в нем зарегистрировано 771 предприятие, причем только в первой половине текущего года в него вошли более 100 новых компаний.

Среди резидентов индустриального парка - Alibaba и ее финансовое подразделение Ant Financial, аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) и китайский видеохостинг iQiyi.