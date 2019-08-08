Медведев поручил до 2 сентября проработать механизм активизации бизнеса на Курилах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минфину РФ и правительству Сахалинской области до 2 сентября представить предложения о специальном инструменте активизации бизнеса на Курильских островах. Как сообщается на сайте кабмина, такое поручение он дал по итогам совещания, прошедшего 2 августа в Южно-Сахалинске.

"Представить предложения по созданию специального инструмента активизации бизнеса на территории Курильских островов, включая меры налогового стимулирования", - говорится в перечне поручений.

На совещании в Южно-Сахалинске Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах. Он подчеркнул, что эти острова имеют для страны особый характер.