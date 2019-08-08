"Ведомости": Минфин предложил отдать на аутсорсинг непрофильные функции министерств

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ хочет передать непрофильные и дублирующиеся функции российских министерств на аутсорсинг. Такое предложение содержится в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с текстом документа.

"Избежать хотя бы дублирующих функций [министерств] поможет специальный реестр функций федеральных органов власти, рассчитывает Минфин. А повысить эффективность расходов - закрытые перечни обеспечивающих полномочий, - отмечается в публикации. - Их Минфин предлагает отдать на аутсорсинг или централизовать - передать некоторые функции специальным учреждениям и ведомствам. Например, Федеральному казначейству передать ведение бюджетного учета и отчетности".

Министерство рассчитывает, что централизация должна повысить прозрачность и снизить расходы бюджета.

Заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев пояснил "Ведомостям", что финансовые функции останутся у министерств и ведомств, а бухгалтерские и отчетные перейдут Казначейству.

Эксперимент по передаче бухгалтерии уже проводился: в 2017 году такие функции Федеральное казначейство получило от Росаккредитации, а в 2018 году - от Минобрнауки и Минпросвещения. Как сообщил изданию Прокофьев, на данный момент полномочия переданы от 13 органов власти. К 2021 г. централизовать бухгалтерские функции в Федеральном казначействе должны 56 ведомств.