Медведев поручил до 5 сентября представить поправки в УК об ответственности за срыв торгов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил завершить работу по подготовке предложений о введении уголовной ответственности за умышленное затягивание и срыв торгов по госзакупкам до 5 сентября, сообщается в четверг на сайте кабмина.

"ФАС России, Минфину России, Минюсту России во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России с учетом ранее данных поручений правительства Российской Федерации обеспечить завершение работы по подготовке изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации, касающихся установления мер административной и уголовной ответственности за умышленное затягивание и срыв закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также другие злоупотребления в указанной сфере", - говорится в сообщении. Соответствующие проекты федеральных законов поручено внести в правительство до 5 сентября.

Также премьер-министр поручил Минфину РФ, ФАС совместно с органами исполнительной власти проработать вопрос усиления квалификационных требований к участникам закупок отдельных видов товаров, работ и услуг. О результатах работы поручено доложить до 15 сентября.

2 августа на совещании в Южно-Сахалинске глава правительства подчеркнул, что случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результаты, должны быть наказуемы.