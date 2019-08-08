"Ъ": Минпромторг просит 150 млрд рублей на импортозамещение в автомобилестроении

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ просит направить в период до 2025 года 150 млрд рублей на развитие импортозамещения в отечественном автомобилестроении. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Минпромторг разработал и направил на согласование в Минфин и Минэкономразвития концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома, - отмечается в публикации. - В ее рамках планируется направить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на развитие автокомпонентных производств, в том числе 10 млрд рублей в 2019 году. При этом предусматривается еще 44 млрд рублей внебюджетного финансирования".

Главной целью программы называется "нейтрализация воздействия внешнеполитических рисков" на автопром.

По данным газеты, среди интересантов указываются группа ГАЗ, "КамАЗ", "Соллерс" и, по некоторым видам компонентов, - "АвтоВАЗ". В документе также говорится, что в рамках разработки программы определены важные компоненты для ГАЗа, "КамАЗа" и "Соллерса".

Минпромторг и автопроизводители отказались от комментариев "Коммерсанту".