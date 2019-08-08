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Китайский производитель одежды для брендов Ostin и InCity откроет завод в Подмосковье

Первоначальный объем инвестиций составит не менее 100 млн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших текстильных холдингов юго-восточного Китая - Jiangsu Soho Int. Group corporation, - который выпускает одежду для брендов Zolla, Ostin, Zarina и InCity, а также спортивную одежду и экипировку для сети "Спортмастер", планирует инвестировать не менее 100 млн рублей в создание собственного или покупку действующего завода на территории Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона.

"Благодаря локализации компания планирует расширить свою деятельность в России и выйти на европейский рынок. Как рассказали представители холдинга на встрече с заместителем министра инвестиций и инноваций Подмосковья Антоном Логиновым в столице провинции Цзянсу, городе Нянкин, они рассматривают возможность построить или приобрести завод со складским комплексом с первоначальным объемом инвестиций от 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, первоначально на заводе будет 150 рабочих мест. В перспективе их число может увеличиться до 1 тыс. В пресс-службе министерства уточнили ТАСС, что инвестор может выбрать площадку для завода и принять окончательное решение в течение полугода.

С 5 по 9 августа правительство Московской области по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводит роуд-шоу - презентует иностранным инвесторам свой потенциал в Китайской Народной Республике. В городе Нанкин, по данным Хромова, мероприятие собрало около 40 китайских предпринимателей.

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