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Медведев поручил обеспечить своевременную реализацию планов социального развития ДФО

Поручение касается, в частности, Минфина, Минвостокразвития, Минэкономразвития

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду профильных министерств обеспечить реализацию мероприятий по социальному развитию центров экономического роста Дальнего востока в установленные сроки. Как сообщается в четверг на сайте кабмина, данные поручения он дал по итогам совещания, прошедшего 2 августа в Южно-Сахалинске.

"Минфину, Минвостокразвития, Минэкономразвития с учетом ранее принятых решений правительства Российской Федерации дополнительно проработать вопрос о переводе иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в форму субсидии в переходный период до 2024 года", - отмечается в сообщении.

Медведев поручил Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минфину, ФАС и Минздраву совместно с правительством Камчатского края до 1 октября проработать вопрос о предоставлении регионам ДФО "возможности использования иных межбюджетных трансфертов региональным бюджетам на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста", а также софинансирования расходов, связанных со строительством камчатской краевой больницы.

Глава правительства также поручил Минфину, Минздраву, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, Минвостокразвития совместно с органами госвласти субъектов ДФО до 1 октября проработать вопрос о совершенствовании механизмов оказания финансовой поддержки субъектов РФ с низкой плотностью населения на реализацию ими полномочий в сфере обязательного медицинского страхования.

Кроме того, Минэкономразвития, Минфину, Минтруду, Росстату поручено в срок до 2 сентября "проработать подходы по учету заработной платы работников, выполняющих временную работу или работающих вахтовым методом, при расчете статистических показателей, касающихся среднемесячной заработной платы работников".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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