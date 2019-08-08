Evraz договорился о продаже американской ванадиевой "дочки"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Горно-металлургический холдинг Evraz в июле 2019 года подписал соглашение о продаже третьей стороне свой дочерней компании - производителя ванадия Evraz Stratcor Inc. (штат Арканзас, США). Это следует из отчета компании.

Сумму сделки, закрытие которой планируется на сентябрь 2019 года, компания не раскрывает.

"Группа ожидает, что продажа этой компании не окажет существенного влияния на финансовые показатели группы", - отмечается в отчете.

Годовые мощности Stratcor, как следует из материалов Evraz, составляют до 12 млн фунтов оксида ванадия в год. Часть произведенного оксида трансформируется в алюминиево-ванадиевый сплав, применяемый в авиастроении и космической промышленности. Кроме того, на предприятии производятся различные специализированные продукты из оксида ванадия, используемые при производстве химикатов, нефтехимикатов, газов и аккумуляторных батарей.

Evraz приобрел контрольный пакет компании - около 73% - в 2006 году, сумма сделки тогда составила $110 млн. После продажи американского актива у Evraz останутся еще два ванадиевых предприятия - "Evraz Ванадий Тула", крупнейший в Европе производитель пентоксида ванадия, и Evraz Nikom в Чехии, осуществляющий восстановление феррованадия, применяемого для придания продукции прочности, из оксида ванадия производства тульского предприятия.

О компании

Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане.

Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 году Evraz произвел 13,02 млн т стали.