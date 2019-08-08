"Система" завершила сделку по покупке долей в "Биокоме" и "Синтезе" за 11,8 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. АФК "Система" совместно с финансовым партнером завершила сделку по приобретению за 11,8 млрд рублей 46,5% в уставном капитале фармпредприятия "Синтез" и 75,1% в фармпредприятии "Биоком" у инвестиционной компании Marathon Group. Об этом говорится в сообщении корпорации.

"Доля в уставном капитале ОАО "Синтез" в размере 46,5% приобретена за 8,2 млрд рублей компанией Sinocom, финансируемой АФК "Система" совместно с финансовым партнером. На следующем этапе в рамках интеграции бизнесов приобретенных компаний ОАО "Синтез" приобрел долю в ЗАО "Биоком" в размере 75,1% за 3,6 млрд руб. у компании Sinocom. Покупка акций ЗАО "Биоком" профинансирована за счет собственных и кредитных средств ОАО "Синтез", - сообщили в "Системе".