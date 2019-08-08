Более 130 представителей бизнес-сообщества Японии подтвердили участие в ВЭФ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Участниками V Восточного экономического форума (ВЭФ) планируют стать более 130 представителей бизнес-сообщества Японии, сообщили ТАСС в четверг сообщили в фонде "Росконгресс" по итогам встречи советника президента РФ Антона Кобякова с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки.

"Стороны обсудили вопросы подготовки российско-японской программы мероприятий на высшем уровне. На встрече также рассмотрели возможность проведения бизнес-диалога "Россия - Япония" с участием предпринимательских кругов двух стран. Было отмечено, что на сегодняшний день участие в форуме подтвердили более 130 представителей японского бизнес-сообщества", - говорится в сообщении фонда.

По данным Росконгресса, в ходе встречи стороны подчеркнули, что японская делегация традиционно примет активное участие в спортивной программе форума, в том числе в матчевой встрече по сумо и ежегодном международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также было отмечено, что на выставке "Улица Дальнего Востока" планируется открыть специальную беседку, которая станет символом спортивного братства двух стран. Японская сторона получила приглашение к совместной организации мероприятий на этой площадке.

5 августа на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подтвердил, что премьер-министр Японии планирует в сентябре принять участие в работе ВЭФ во Владивостоке и встретиться там с президентом РФ.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.