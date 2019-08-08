"ВПК-Ойл" до конца года запустит площадку по производству дизельного топлива

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Новосибирский нефтеперерабатывающий завод "ВПК-Ойл" введет в эксплуатацию до конца 2019 года новую технологическую площадку по производству дизельного топлива класса "Евро-5". Об этом сообщил в четверг журналистам глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров в пресс-центре ТАСС.

"В 2019 году на предприятии "ВПК-Ойл" планируется введение в эксплуатацию новой технологической площадки по производству дизельного топлива класса "Евро-5", порядка 300 тыс. тонн [в год] объемы производства, и объем инвестиций запланирован около 2 млрд рублей в это производство", - сказал Гончаров.

"ВПК-Ойл" планировал начать производство дизеля класса "Евро-5" еще в августе 2018 года, однако сроки ввода в эксплуатацию новой технологической площадки были перенесены.

Коммерческий директор "ВПК-Ойл" Евгений Пестов сообщил ТАСС, что в настоящее время завод производит бензин газовый стабильный (БГС), битум и другую продукцию. Кроме того, в июле 2019 года предприятие подписало пятилетний контракт с "Сибуром" на поставку газового стабильного бензина.

Нефтеперерабатывающий завод "ВПК-Ойл" работает в поселке городского типа Коченево Новосибирской области с 2007 года. Зарубежные инвесторы проекта с 2015 года - немецкая корпорация "ТиссенКрупп" и китайская "Сайноконст".