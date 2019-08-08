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Райффайзенбанк назвал страны, где у российских туристов чаще всего воруют деньги с карт

Речь идет об Индонезии, Индии и странах Латинской Америки
Туристы около Тадж-Махала, Индия AP Photo/R.S. Iyer
Описание
Туристы около Тадж-Махала, Индия
© AP Photo/R.S. Iyer

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские туристы в 2019 году чаще всего подвергались мошенничеству с банковскими картами в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки, свидетельствуют данные исследования, проведенного Райффайзенбанком.

"Лидерами в рейтинге мошеннической активности в отношении карт русских путешественников в 2019 году стали Индонезия, Индия и страны Латинской Америки. В этих странах совершено наибольшее количество операций по поддельным картам", - говорится в исследовании.

Как отмечают авторы исследования, Индонезия лидирует в списке уже не первый год. Так, эта страна возглавляет топ лидеров с 2017 года. При этом в этом году страны Латинской Америки вытеснили США, которые в 2018 году замыкали тройку лидеров по количеству инцидентов.

Помимо этого, в исследовании говорится, что "общий объем мошеннических операций на протяжении последних трех лет снижается благодаря ужесточению требований платежных систем в отношении использования чиповых карт и усовершенствованию системы предотвращения мошеннических операций банка".

Вице-президент группы по борьбе с мошенническими операциями Райффайзенбанка Дмитрий Бабин рекомендует российским туристам "по возможности использовать бесконтактные платежи, иметь на руках небольшую сумму наличных непосредственно перед вылетом, а также поменять пин-код от карты сразу после возвращения из поездки".

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