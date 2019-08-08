Карты "Мир" начал принимать еще один турецкий банк

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Платежные карты "Мир" начал принимать турецкий Ziraat Bank. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной карты "Мир").

"Зираат банк", один из крупнейших банков эквайеров Турецкой Республики, начал принимать карты "Мир" в своих устройствах. Благодаря этому партнерству сеть приема российских платежных карт расширилась на 7200 банкоматов "Зираат банка" и почти 500 тыс. торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых турецким банком", - говорится в пресс-релизе.

В НСПК отмечают, что сотрудничество между Ziraat Bank и платежной системой "Мир" будет способствовать развитию межстрановых финансовых сервисов, а россияне смогут по достоинству оценить более выгодный обменный курс и удобство прямой оплаты картами "Мир" в магазинах в Турции.

Как сообщалось ранее, карты "Мир" также принимают в Турции в сети Isbank, имеющего крупнейшую эквайринговую сеть в стране.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

В январе 2019 года глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что эмиссия карт "Мир" достигла примерно 53 млн карт.