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Зеленский заявил, что на Украине в 2019 году проведут земельную реформу

По мнению украинского президента, в следующем году это позволит создать рынок земли на 40 млн га

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в этом году будет проведена земельная реформа. Об этом он заявил в Турции в ходе выступления на украинско-турецком бизнес-форуме.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн га", - сказал он.

Ранее глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия выступает за рынок земельной собственности. При этом, по его словам, вопрос о земельной собственности не стоит выносить на референдум.

Узаконить оборот земли в рыночных условиях является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ в рамках новой кредитной программы stand-by говорится, что Киев и эксперты Всемирного банка разработали законопроект, который предполагает введение рынка земель сельскохозяйственного назначения. По словам авторов меморандума, на Украине "стартовала информационная кампания, поясняющая преимущества проведения земельной реформы".

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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