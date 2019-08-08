Профицит внешнеторгового баланса России в первом полугодии снизился на 5,5%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ по итогам января - июня 2019 г. составило $92,2 млрд, что на 5,5% (или $5,4 млрд) меньше показателя за аналогичный период 2018 г., следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров за январь - июнь 2019 года сократился на 3,6%, до $206,5 млрд, импорт уменьшился на 2%, до $114,3 млрд. Таким образом, внешнеторговый оборот РФ снизился на 3% и составил $320,8 млрд.

Основой российского экспорта традиционно были топливно-энергетические товары, доля которых составила 64,7% (годом ранее - 64%). На долю металлов и изделий из них пришлось 9,5% (10,4%), продукции химической промышленности - 6,3% (на уровне первого полугодия 2018 г.), машин и оборудования - 5,7% (5,9%), продовольственных товаров и сырья для их производства - 5,2% (5,3%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий - 3,1% (3,2%).

В товарной структуре импорта на долю машин и оборудования пришлось 45,9% (годом ранее - 46,8%). При этом физический объем импорта легковых автомобилей увеличился на 3,9%, а грузовых - на 30,9%. На продукцию химической промышленности пришлось 19,1%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 13%, металлов и изделий из них - 7,5%, текстильных изделий и обуви - 6,1%.

Экспорт легковых автомобилей

Экспорт легковых автомобилей за первое полугодие 2019 года увеличился на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 54,5 тыс. машин. Экспорт грузовых автомобилей вырос на 2,8%, до 6,2 тыс. штук.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из РФ за первое полугодие составил $762,4 млн (рост на 26,2%), грузовых - $155,6 млн (рост на 22,2%).

Экспорт легковых автомобилей в июне составил 9,9 тыс. шт. (снижение на 21,5% к маю 2019 года), в стоимостном выражении - $148,1 млн (снижение на 5,2%). Что касается грузовых автомобилей, то в июне была экспортирована 1 тыс. машин (снижение на 8%), в стоимостном выражении - $27,3 млн (рост на 16,2%).

Экспорт калийных удобрений

Россия в январе - июне сократила экспорт калийных удобрений по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 16%, до 3,911 млн тонн.

Общая экспортная выручка от продажи калийной продукции возросла на 0,9% и достигла $1,013 млрд.

Экспорт сложных удобрений за отчетный период сократился на 13% и составил 5,269 млн т, выручка от поставок этого вида удобрений снизилась на 5,6%, до $1,648 млрд.

Экспорт азотных удобрений из России в январе - июне 2019 г. уменьшился на 2,1%, до 6,534 млн тонн. При этом выручка в этом сегменте увеличилась на 7,8%, до $1,389 млрд.

Экспорт алюминия

Экспорт алюминия из России увеличился в январе - июне в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 19,5% и достиг $2,79 млрд.

В натуральном выражении экспорт алюминия вырос на 21,6%, до 1,62 млн тонн.

Производителем первичного алюминия в России является "Русал". В первом полугодии 2019 года компания произвела 1,867 млн тонн алюминия, сократив производство на 0,2% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. По итогам 2018 года компания произвела 3,753 млн тонн алюминия - на 1,3% больше, чем годом ранее.

Экспорт пшеницы

Экспорт пшеницы и меслина из России в первом полугодии снизился на 45% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 10,616 млн тонн.

В денежном выражении этот показатель снизился на 33,5% и составил $2,353 млрд.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - июне вырос на 20% в денежном выражении и достиг $1,614 млрд. В натуральном выражении этот показатель составил 1,517 млн тонн, что на 30,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным ФТС, экспорт свежей и мороженой рыбы в январе - июне вырос на 18,2%, до $1,437 млрд. А в натуральном выражении этот показатель составил 845,8 тыс. тонн, увеличившись на 6,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.

Экспорт водки

Объем экспорта водки из РФ в январе - июне в денежном выражении вырос на 16,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $65 млн.

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 903,662 млн декалитров, что на 6,8% больше, чем годом ранее.

В июне экспорт водки снизился на 7,9% денежном выражении по сравнению с показателем за май и составил $9,9 млн. В натуральном выражении поставки уменьшились на 9,1%, до 135,785 млн декалитров.

Доходы от экспорта электроэнергии

Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - июне выросли на 54,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достигли $457,7 млн.

Физический объем экспорта электроэнергии составил 9,735 млрд кВт*ч (рост на 31,5%).

При этом в июне Россия экспортировала 1,378 млрд кВт*ч электроэнергии против 1,67 млрд кВт*ч в мае, доходы от экспорта в июне снизившись до $60,2 млн с $74,3 млн в мае этого года.

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов

Экспорт российской нефти в стоимостном выражении в январе - июне снизился на 3,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составил $58,5 млрд.

Физический объем экспорта нефти за отчетный период снизился на 0,5%, до 125,83 млн тонн.

При этом в июне доходы от экспорта нефти снизились на 6% по отношению к маю - до $9,13 млрд, объем экспорта уменьшился на 2,2%, до 18,95 млн тонн.

Доходы России от экспорта нефтепродуктов за отчетный период снизились на 10,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года, до $34,2 млрд.

Доходы от экспортных продаж бензина сохранились на уровне аналогичного периода прошлого года - $1,396 млрд, от продажи дизельного топлива - упали на 8,8%, до $14,8 млрд.

По данным ФТС, объем экспорта нефтепродуктов за отчетный период уменьшился на 8,4%, до 71,29 млн тонн.

Доходы от экспорта газа

Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июне увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 70,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года - до $4,49 млрд.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период вырос на 54,5% и достиг 29,4 млрд куб. м.

При этом в июне экспорт СПГ составил 4,1 млрд куб. м (рост в 1,9 раза по отношению к маю) на сумму $469,5 млн.

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал), запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая. Запуск четвертой очереди "Ямал СПГ" запланирован на четвертый квартал 2019 года.

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - июне снизились на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составили $22,68 млрд.

Физический экспорт газа за отчетный период сократился на 5,3% и составил 108,3 млрд куб. м.

При этом в июне экспорт газа составил 14,9 млрд куб. м (снижение на 4,9%) на общую сумму $2,6 млрд, что на 11,3% ниже уровня мая 2019 года.

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова ранее сообщала, что "Газпром" может сохранить экспорт в Европу на уровне 200 млрд куб. м в течение нескольких лет. Добыча "Газпрома" в 2019 году планируется на уровне 495,1 млрд куб. м газа, возможен пересмотр показателя.

"Газпром" в 2018 году увеличил добычу газа на 5,4%, до 497,6 млрд куб. м, а экспорт газа - на 4%, до 201,9 млрд куб. м. В 2017 году добыча холдинга составляла 472 млрд куб. м, экспорт - 194,4 млрд куб. м.