МВФ порекомендовал России раскрывать финансовые отчеты 30 тыс. госкомпаний

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует России включить данные по 30 тыс. госкомпаний в консолидированный бюджет и обязать их публиковать аудированные отчеты. Об этом говорится в докладе фонда о финансовой прозрачности бюджетной политики, эффективности правительства и снижении уязвимости от коррупции, опубликованном на сайте МВФ.

По оценке МВФ, Россия за последние пять лет добилась значительного прогресса в улучшении прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. При этом остается место для дальнейшего улучшения. "Надзор за бюджетными рисками может быть усилен путем публикации регулярного отчета по сектору государственных предприятий (state-owned enterprise - SOE), расширения горизонта долгосрочных бюджетных прогнозов на 50 лет и регулярной публикации комплексного отчета о бюджетных рисках", - говорится в докладе.

По данным МВФ, более 30 тыс. российских государственных предприятий остаются за рамками консолидированного бюджета, и многие из них не публикуют аудированные финансовые отчеты. Согласно данным Росстата, число российских предприятий, относящихся к госсобственности, на 1 января 2019 года составляло 59,6 тыс.

В качестве негативного фактора для открытости МВФ также отмечает и увеличение доли закрытой статьи расходов федерального бюджета на цели национальной безопасности с 10% в 2010 году до 17% в 2018 году.

Также МВФ рекомендует прекратить направлять средства Фонда национального благосостояния на внутренние расходы - докапитализацию банков, финансирование инфраструктурных проектов и субсидирование кредитов малому и среднему бизнесу.

В качестве фактора, негативно влияющего на открытость бюджетной системы, МВФ отметил право правительства проводить неограниченный перенос и перераспределение ресурсов в рамках 13 национальных проектов, на которые приходится около 10% федерального бюджета.