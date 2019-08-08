Решение суда о взыскании дивидендов с экс-акционеров "Трансаэро" за 2013 год приостановили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Решение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда о взыскании дивидендов с бывших акционеров авиакомпании "Трансаэро" за 2013 год на сумму более 60 млн рублей приостановлено по их требованию вышестоящей инстанцией - Арбитражным судом Северо-Западного округа, где они обжаловали решение, следует из определения суда.

Ранее сообщалось, что жалобы на решение о взыскании дивидендов подали бывшие акционеры Наталья и Татьяна Плешаковы. Как отмечается в документе, жалобы также подали остальные участники иска - председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина, сооснователь авиакомпании Александр Плешаков и бывший председатель совета директоров Ольга Плешакова.

"Суд кассационной инстанции считает, что ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта подлежит удовлетворению, так как обстоятельства, на которые ссылаются заявители, свидетельствуют о затруднительности поворота исполнения судебного акта в случае его отмены", - говорится в документе. Какие именно обстоятельства послужили причиной остановки взыскания, в определении не уточняется, жалобы будут рассмотрены судом 28 августа.

Иск о взыскании дивидендов подавал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области конкурсный управляющий "Трансаэро" Алексей Белокопыт. Он требовал признать недействительными выплату дивидендов акционерам компании за 2013 год и обязать их вернуть деньги в бюджет перевозчика.

В апреле первая инстанция отказала управляющему, постановление было обжаловано им в апелляционной инстанции. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд позже отменил это решение и постановил взыскать с экс-акционеров около 60 млн рублей, в том числе более 23 млн рублей - с сооснователя компании Александра Плешакова, почти такую же сумму с бывшего председателя совета директоров Ольги Плешаковой, а также 3,8 млн рублей с председателя Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной и по 4,4 млн рублей с Татьяны и Натальи Плешаковых.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей, в октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, а в 2017 году "Трансаэро" была признана банкротом. В конце июня 2019 года стало известно, что Банк России установил факт манипулирования акциями "Трансаэро" в 2016 году путем совершения сделок с использованием инсайдерской информации со стороны сооснователя компании Александра Плешакова и его матери - председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяны Анодиной. ЦБ передал материалы в правоохранительные органы. В МАК позже заявили, что Банк России и правоохранительные органы не обращались к Анодиной по вопросу манипулирования акциями.