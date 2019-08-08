Арбитраж обязал обанкротившийся "Радиоприбор" вернуть в бюджет Приморья 178 млн рублей

"Сегодня пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Приморского края от 8 августа 2018 года о возврате в бюджет 178 млн рублей заводом "Радиоприбор". Жалобу ответчика суд оставил без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

В 2016 году администрация Приморского края погасила задолженность предприятия перед сотрудниками (в размере 178 млн рублей). Одним из условий соглашения между банкротом и краем было сохранение рабочих мест, которое не было выполнено. В связи с этим департамент промышленности администрации края обратился в суд за возмещением средств. Ответчик свое несогласие с иском мотивировал тем, что условием невозврата средств было их целевое расходование - на выплату зарплат. При этом необходимость сохранять рабочие места в этом случае, по мнению ответчика, противоречит закону о банкротстве.

Завод "Радиоприбор" - частное предприятие, входившее в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса страны. В конце 2014 года по вине собственников завод стал испытывать финансовые трудности, а в ноябре следующего года полностью прекратил свою работу.

ОАО "Радиоприбор" являлось одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке. В конце июля 2018 года суд приговорил бывшего директора предприятия Михаила Харченко к четырем годам лишения свободы за умышленную невыплату зарплаты сотрудникам.