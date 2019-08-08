Карту доступных для использования сельхозземель на Дальнем Востоке представят на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Электронную карту сельхозземель Приморского края и Амурской области для инвесторов представят на пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, сообщает в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

"На выставке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будет представлена электронная карта, с помощью которой инвестор сможет выбрать площадку под запуск сельскохозяйственных проектов. В настоящее время в геосервис загружено 1876 земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области и Приморского края. По карте предприниматели смогут выбрать регион, посмотреть наличие типов сельскохозяйственных земель в муниципалитете, увидеть, какой они площади, где расположены", - говорится в сообщении.

По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, которые приводятся в релизе, единый цифровой сервис управления землями сельхозназначения также позволит выявлять неиспользуемые или используемые не по назначению земли, обеспечивать подачу заявок на предоставление участков.

"Неиспользуемая земля - это такие участки, по которым заключены договоры аренды, но арендатор не выполняет условия договора. При выявлении этого инициируется процедура с участием муниципалитета по расторжению соглашения и дальнейшая передача земли другим инвесторам. Уже на данный момент мы обнаружили, что часть земли в Дальневосточном федеральном округе не значится в кадастре, а часть не используется по назначению. Это порядка 2 млн гектаров", - цитирует пресс-служба руководителя департамента управления проектами АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Александра Павлова.

ВЭФ пройдет 4-6 сентября. По итогам прошлогоднего форума подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3,1 трлн рублей.