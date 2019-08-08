Число выданных кредитов на Северном Кавказе и Юге за первое полугодие выросло почти на 20%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Объем выданных банковских кредитов в ЮФО и СКФО за первое полугодие 2019 года вырос почти на 20% - до 693 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба Южного ГУ Банка России.

"Жители Южного федерального округа получили в первом полугодии текущего года 531 млрд рублей банковских кредитов, что на 19,8% больше, чем в январе - июне прошлого года. Объем предоставленных кредитов населению Северо-Кавказского федерального округа составил 162 млрд рублей, что на 19% превышает объем аналогичного периода предыдущего года. Розничный кредитный портфель за год в ЮФО и СКФО вырос на 23,6 и 22,2%, составив 1 трлн 368 млрд рублей и 456 млрд рублей соответственно", - говорится в сообщении.

При этом за год - с 1 июля 2018 по 1 июля 2019 года - портфель по ипотечным жилищным кредитам в ЮФО вырос на 23,9%, составив 507 млрд рублей. В регионах Северного Кавказа рост составил 22% - 157 млрд рублей.

Наибольший объем кредитов населению в первом полугодии в ЮФО выдан жителям Краснодарского края (214 млрд рублей), Ростовской (150 млрд рублей) и Волгоградской (85 млрд рублей) областей, в СКФО - жителям Ставропольского края (88 млрд рублей).