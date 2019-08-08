Технологии повышения производительности труда внедряют шесть предприятий Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Шесть предприятий Ставропольского края приступили к реализации программы по повышению производительности труда в рамках национального проекта, сообщила в четверг пресс-служба краевого Министерства экономического развития.

"Первыми предприятиями, с которых началась реализация программы на Ставрополье, стали завод "Атлант" из города Изобильного и фабрика "Шоколенд" Кочубеевского района. На данный момент программа реализуется уже в шести компаниях", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, к пилотным предприятиям присоединились компании "Арнест", "Основа безопасности", "Югроспром" и мясокомбинат "Олимпия". Планируется, что рост производительности труда на предприятиях, участвующих в программе, превысит 5% к 2024 году. За пять лет в программу планируется вовлечь более 130 крупных и средних предприятий края.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в регионе идет при поддержке Федерального центра компетенций. На Ставрополье также создан региональный центр, специалисты которого помогут компаниям создавать локальные программы повышения производительности и оптимизации производственных процессов.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.