В России создадут проект по сбору автомобильных данных

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Проект по сбору автомобильных данных будет создан и запущен в России. Соответствующее решение было принято в рамках реализации национальной технологической инициативы "Автонет", сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов в ходе VII Международного Евразийского форума такси.

"Важным решением, которое было принято буквально вчера в рамках реализации национальной технологической инициативы "Автонет", является решение о создании и реализации в РФ проекта big data, в рамках которого до февраля следующего года правительством РФ будет сформулировано техническое задание и сформирована модель проекта по сбору данных, которые сегодня генерит автомобиль", - сказал Морозов.

Он также отметил, что задача, которую ставит перед собой правительство РФ, - создать открытую ассоциацию с открытым членством, которой обезличенные данные с автомобилей поступали бы в определенном формате. "Это нужно для того, чтобы предприятие, которое строит свой бизнес, опираясь на информацию о перевозке, о трафике, о предпочтениях пассажиров, о количестве автомобилей, могли использовать эти обезличенные данные, чтобы создавать новые бизнесы, новые сервисы, предлагать новые логистические услуги, лучше планировать свою деятельность и лучше предсказывать поведение клиентов", - сказал он.

В "Автонете" ТАСС сообщили, что соответствующий проект прорабатывается.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из одиннадцати направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа.

При этом ранее "Автонет" сообщал, что до конца года разработает законодательную инициативу, которая может наделить автовладельцев правом собственности на "большие данные", генерируемые их машинами. Как поясняли в НТИ, к данным, собираемым с автомобилей, планируется отнести порядка 10 тыс. параметров, в том числе данные о техническом состоянии машины, стиле вождения автовладельца и соблюдении им ПДД и так далее.