Сбербанк может обеспечить оплату ЖКУ на кассах магазинов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать через кассы магазинов жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Над такой возможностью работает Сбербанк, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.

"Повышение доступности финансовых сервисов является одной из ключевых задач для банка. Именно поэтому мы активно развиваем проект по снятию наличных и до конца 2019 г. количество торговых точек в удаленных и малонаселенных пунктах, где можно будет получить данную услугу, планируется увеличить до 3 тыс. В будущем, кроме снятия наличных, у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ. Это позволит повысить доступность банковских услуг и открыть доступ к новым форматам оплаты с использованием новейших технологий", - отметила Кирсанова, слова которой приводит пресс-служба Сбербанка.

В конце марта Сбербанк сообщал, что услуга по снятию наличных в кассах появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 г. и будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре. Получить наличными можно будет до 5 тыс. руб. за одну операцию.

Ранее в пресс-службе банка ТАСС сообщили, что средняя сумма снятия наличных через кассы магазинов составляет около 1,5 тыс. руб. На сегодня доступно более 500 точек для снятия наличных в удаленных населенных пунктах по всей стране. До конца года планируется нарастить количество этих точек до 3 тыс.