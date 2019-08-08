Tele2 и Ericsson запустили пилотную зону 5G в центре Москвы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский оператор Tele2 и шведская Ericsson открыли совместную пилотную зону 5G на Тверской улице в Москве. Об этом говорится в сообщении Tele2.

Пилотная зона, создание которых в городах-миллионниках предусмотрено нацпроектом "Цифровая экономика", построена на коммерческой сети Tele2 с использованием оборудования Ericsson, уточняется в сообщении. Так, экспериментальная зона запущена на частоте 28 ГГц в режиме Non-standalone, что позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение нового стандарта связи на начальном этапе, поясняется в сообщении. Сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети 5G охватывает Тверскую улицу - от Кремля до Садового кольца.

"Действующая сеть Tele2 с самого начала работы в Москве технологически готова к будущему внедрению стандарта связи пятого поколения. Сегодняшнее событие означает, что эра 5G в России уже наступила - от тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети", - отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, слова которого приводятся в сообщении.

Tele2 и Ericsson договорились о намерении развивать технологии 5G в России во время Всемирного мобильного конгресса 2019 года в Барселоне, где подписали соглашение об установке 50 тыс. базовых станций с поддержкой 5G в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

В 2018 году соглашения о развитии 5G были заключены властями Москвы с операторами связи "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"). В рамках ПМЭФ-2019 заключено еще несколько договоров в этой области. Так, "Ростелеком", Tele2 согласились создать новую тестовую зону 5G в Москве в июле - октябре 2019 года, правительство Москвы и МТС договорились сделать еще один такой пилот на ВДНХ. Сейчас запланированы восемь тестовых зон 5G в столице: спорткомплекс "Лужники", деловой центр "Москва-сити", инновационный центр "Сколково", ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк "Зарядье". Полноценного покрытия власти Москвы рассчитывают добиться в 2023 году.