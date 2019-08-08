Кабмин распределит трансферты на 39 млрд рублей между 74 регионами на инфраструктуру

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Правительство утвердит распределение межбюджетных трансфертов на 2019 год между 74 регионами на сумму около 39 млрд рублей на инфраструктурные проекты.

"Утвердим распределение межбюджетных трансфертов на этот год между 74 регионами: в общей сумме свыше 39 млрд рублей направим на крупные инфраструктурные проекты в субъектах Федерации", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание кабинета министров.

Также за счет этих средств в надлежащее состояние должны быть приведены региональные, муниципальные и местные автомобильные дороги, должны быть отремонтированы различные дорожные сооружения.

Еще 600 млн рублей предусмотрено для Забайкальского края на обеспечение сбалансированности бюджета на первоочередные социальные расходы: это социальные выплаты, обеспечение лекарствами льготников. "Там нужно эту тему до конца довести, потому что на самом деле потребуются и другие решения, в том числе по Забайкальскому краю. Это мы обсуждали на совещании, которое я там провел, и подписал тоже протокол по этому поводу", - заключил Медведев.