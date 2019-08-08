Объем новой программы МВФ для Киева составит до $10 млрд

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Объем новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом составит от 5 млрд до $10 млрд, это будет зависеть от ее сроков. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.

Он отметил, что в отличие от действующей программы stand-by, новая будет программой расширенного финансирования (Extended Fund Facility). "Обычно программа EFF продолжается 2,5 - 4 года. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности. Мы считаем, что это будет $5-10 млрд", - сказал он.

Представитель президента Украины в правительстве Украины Андрей Герус заявлял в июле, что переговоры по новой программе сотрудничества с МВФ запланированы на сентябрь. Президент Владимир Зеленский ранее сообщал о заинтересованности Киева в сотрудничестве с МВФ и о том, что страна готова присоединиться к новой программе после формирования нового правительства.

Официальный представитель МВФ Джерри Райс ранее сказал, что фонд готов к дальнейшим шагам в переговорах с Украиной о сотрудничестве после проведения парламентских выборов в стране. Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.