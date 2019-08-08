Правительство предоставит право получения патентов в электронной форме

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Правительство РФ намерено предоставить возможность правообладателям получать патенты в электронной форме, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В повестке дня, как я сказал, несколько законопроектов. Один из них касается развития патентного права с учетом перехода на цифру. Эту работу мы ведем в рамках национальной программы "Цифровая экономика" для совершенствования системы госрегистрации объектов интеллектуальной собственности", - сказал он, открывая заседание кабинета министров.

По его словам, были подготовлены поправки в Гражданский кодекс. В документе предусмотрена возможность для правообладателя получить патент в электронной форме. Но это не лишает возможности получить патент и на бумажном носителе.

"Кроме того, у каждого, кто обращается в Роспатент за получением прав на соответствующие изобретения, на объекты интеллектуальной собственности, теперь появится возможность проиллюстрировать свое изобретение: заявку можно будет дополнить трехмерной моделью объекта в электронной форме. Ну и целый ряд других новелл здесь содержится, которые требуют изменений в Гражданский кодекс", - заключил Медведев.