Барнаул перевели на "альтернативную котельную"

БАРНАУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Барнаул стал вторым город Алтайского края, перешедшим при расчете цены за тепло на так называемую "альтернативную котельную", или ценовую зону электроснабжения. Об этом сообщается в опубликованном в четверг распоряжении правительства РФ.

В настоящее время тариф на тепловую энергию устанавливает регулятор исходя из затрат поставщика тепла и прибыли, которую он может получить. Метод "альтернативной котельной", или ценовой зоны, предполагает формирование цены на тепло на долгосрочный период. Инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, после чего устанавливается верхнее значение тарифа. Алтайский Рубцовск стал в 2019 году первым городом, где начал применяться метод такого ценообразования

"В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 4 Федерального закона "О теплоснабжении" отнести городской округ Барнаул к ценовой зоне теплоснабжения", - говорится в распоряжении.

Как поясняют в пресс-службе СГК, переход на ценовую зону теплоснабжения в Барнауле, по сути, означает запуск масштабного проекта по модернизации теплоэнергетики. По данным СГК, компания обслуживает более 1,3 тыс. км теплосетей, больше половины из них достигли нормативного срока службы 30 лет.

"Разработана долгосрочная программа, которая предполагает вложение в систему теплоснабжения Барнаула 7,8 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей позволит инвестировать переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения - эти инвестиции производятся в основном в следующие пять лет. Остальные вложения зафиксированы концессионым соглашением и проводятся до 2032 года. Помимо этого, продолжим реализовывать ежегодную ремонтную программу", - пояснили в компании со ссылкой на директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.

Инвестиции СГК начала направлять уже в этом году - в Барнауле объемы перекладки впервые приблизились к нормативу в 3% протяженности сетей. Затраты - более 1 млрд рублей, вложения по сравнению с 2018 годом выросли в четыре раза. В 2020 году инвестпрограмма предполагает замену 25 км сетей и ремонт 48 центральных тепловых пунктов - будет вложено более миллиарда рублей. Еще 13 км заменят по ремонтной программе, город в общей сложности получит 38 км новых тепловых сетей.