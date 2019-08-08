ФАС может принять решение по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет" в сентябре

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует принять решение по покупке "Яндекс.Такси" активов группы компаний "Везет" после проведения анализа рынка такси, который должен завершиться в середине сентября. Об этом журналистам в четверг сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

"В середине сентября мы планируем завершить [анализ]. Предварительных результатов пока нет. Решение по "Яндекс.Такси" и "Везет" будет приниматься по результатам анализа рынка. Если будет завершен раньше, то решение будет раньше", - сказала она.

По словам Заевой, при вынесении решения ФАС также будет опираться на мнение участников рынка.

"Яндекс.Такси" ранее объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России. Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Закрытие сделки ожидается до конца года.