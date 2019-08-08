Аксаков: создание резервного процессингового центра в России пока только обсуждается

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вопрос создания в России резервного процессингового центра на случай новых санкций обсуждался участниками банковского сообщества, но реализация данного предложения пока не началась. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в банковских кругах написала, что ЦБ РФ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра. В экстренных ситуациях, например, в случае введения новых санкций, участники финансового рынка смогут перевести на этот центр обработку своих транзакций.

"Эта тема, на самом деле, обсуждается, но для конкретных действий, по крайней с моим присутствием или участием, не доходило", - сказал Аксаков.

По его словам, такой вариант начал обсуждаться после отключения российско-венесуэльского "Еврофинанс Моснарбанка" от процессинга из-за американских санкций. В частности, в качестве резервного процессингового центра предлагалось использовать Национальную систему платежных карт (НСПК), но ЦБ эту идею не поддержал.

"Поскольку "Еврофинанс Моснарбанк" был отключен от процессинга, мы посчитали это вопиющим случаем. Мы прописали ответственность за такое отключение, но при этом я ставил вопрос, чтобы НСПК все-таки выполняла функцию такого процессингового центра, по крайней мере для малых и средних банков. Но ЦБ в ходе дискуссии сказал, что это конкурентный рынок, многие банки этим занимаются, и можно было бы рассмотреть вариант, чтобы какой-то банк взял на себя функцию резервного процессинга. При этом это не должно быть обременительно для малых и средних банков", - рассказал Аксаков.

Однако, несмотря на новые положения закона "О национальной платежной системе", которые обязывают платежные системы в России обеспечивать бесперебойность работы, в случае новых санкций операции могут быть заблокированы на уровне процессинга, подчеркнул депутат. "Я допускаю, что некоторые инфраструктурные организации могут отплатить штраф, но при этом выполнить санкционное решение - они могут отключить банк. Да, запрет есть, запрет карается штрафом. Они предпочтут заплатить штраф, отключив при этом банк. И, соответственно, нужно будет время для переналадки процессинга тех банков, которых отключили такие инфраструктурные институты. Чтобы сбоя не было, лучше, чтобы всегда был вариант в виде дублирующего института", - считает Аксаков.