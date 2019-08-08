В АКОРТ сообщили о проблемах ретейлеров из-за новых правил размещения молочной продукции

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Торговые сети сталкиваются с проблемами при выкладке молочной продукции по новым правилам из-за разной трактовки требований территориальными органами Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"С началом действия правил (1 июля 2019 года - прим. ТАСС) обнаружилось, что инструкция, во-первых, трактуется по-разному различными территориальными органами Роспотребнадзора. Во-вторых, в то время как торговые точки используют один из указанных в инструкциях вариантов разделения товаров, Роспотребнадзор требует безусловного физического разделения товаров на полках и размещения информационных надписей "Продукты без заменителя молочного жира", что идет вразрез с опубликованными рекомендациями", - отметил представитель ассоциации.

В России 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Согласно изменениям, размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

О новых правилах

Новые правила позволят сельхозпроизводителям, которые занимаются производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей.

Инструкция, касающаяся раздельного расположения продуктов с заменителями молочного жира и без заменителей, была опубликована заранее, чтобы сети успели подготовиться к введению новых правил, отметили в АКОРТ.

По этому вопросу уже состоялось несколько совещаний в Роспотребнадзоре, добавил представитель ассоциации. По его словам, ретейл неоднократно отмечал как расхождения трактовок в отношении рекомендаций, так и сложность и затратность дословной реализации всех требований, особенно в форматах торговых точек "магазин у дома", располагающихся на небольших площадях, для которых размещение дополнительного торгового оборудования является проблематичным.

Ранее Роспотребнадзор в ходе проверки выяснил, что 63% магазинов не соблюдают новые правила выкладки молочных продуктов. По данным ведомства, по состоянию на 1 августа 2019 года уже проверено почти 5 тыс. объектов торговли, на которых выявлено около 8 тыс. нарушений. Как показали надзорные мероприятия, около двух третей магазинов не изменили порядок своей работы, не разместили в торговом зале информационную надпись "Продукты без заменителя молочного жира", а также визуально не отделили такие продукты от иных пищевых продуктов.